Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: "Scaricato! Ha la testa altrove"

Le prestazioni di Cristiano Ronaldo, contro Milan e Napoli, sono state decisamente insufficienti. E circolano nuove indiscrezioni su un possibile addio alla Juventus

Non solo Maurizio Sarri, ma anche Cristiano Ronaldo è stato messo decisamente in discussione dopo la seconda finale stagionale persa con la Juventus. Dopo la Supercoppa Italiana contro la Lazio, ieri sera i bianconeri sono stati battuti ai rigori dal Napoli di Gennaro Gattuso che ha portato a casa la Coppa Italia. Una vittoria meritata quella degli azzurri di Aurelio De Laurentiis, mentre i torinesi non sono riusciti a fornire una prestazione sufficiente. A fine partita, Sarri ha parlato di scarsa condizione fisica e assenze importanti, ma per gli addetti ai lavori, uno dei grandi assenti è stato Cristiano Ronaldo, la stella più attesa. E comincia a serpeggiare l’idea che, alla fine della stagione in corso, il 35enne fuoriclasse portoghese possa dire addio all’Italia, dopo due stagioni, nonostante un contratto valido fino al 30 giugno 2022.

Calciomercato Juventus, addio a Cristiano Ronaldo?

È di questa idea il giornalista Maurizio Pistocchi che, a ‘Radio Punto Nuovo’, non ha usato mezzi termini per esprimere il suo parere su Cristiano Ronaldo: “La Juventus si è resa conto dell’errore fatto nel prendere Cristiano Ronaldo. E a fine stagione, mi risulta, che potrebbero scaricarlo. Prima erano una squadra armonica, il portoghese ha condizionato troppo le loro casse e il loro gioco. È un grande campione, ma sul viale del tramonto. Non può essere il giocatore di qualche anno fa. Credo che la Juventus, essendo ancora in lizza per traguardi importanti, stia ragionando sul futuro ed è molto condizionata dalla situazione finanziaria”. Sulla stessa linea anche l’esperto di calciomercato di ‘Rai Sport’, Paolo Paganini. Questo il suo tweet sull’argomento: “Ci sarà il tempo delle valutazioni e poi delle decisioni in casa Juventus. A cominciare da Sarri, ma ci sono giocatori chiave che già ora sembrano avere la testa da un’altra parte, tipo Pjanic e per me anche Cristiano Ronaldo”. Vedremo cosa succederà alla fine di questa stagione, ma di certo tutti gli occhi saranno puntati su CR7 e sulla sua grande voglia di rivalsa che lo contraddistingue storicamente.

