Manca ormai solo l’annuncio ufficiale: Ralf Rangnick si avvia a diventare il nuovo allenatore-manager del Milan. Incontro in Austria tra le parti

Ralf Rangnick sarà il nuovo allenatore del Milan. Il tedesco si avvia a stravolgere il mondo rossonero, ricoprendo anche il ruolo di manager. Una doppia carica che porterà a cambiare tutto: Elliott e Gazidis hanno deciso di puntare sul Rangnick per rilanciare, una volta per tutte, il Diavolo.

Ci sono sempre meno dubbi: come riporta ‘Sky Sport’, nei giorni scorsi l’Amministratore delegato del Milan, avrebbe incontrato in Austria Ralf Rangnick. Le parti sono sempre più vicine e mancherebbe solo l’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare ad agosto.

Tanti i temi trattati tra le parti: Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu sono finiti sul tavole delle discussioni. Entrambi sono considerati delle priorità e si farà di tutto per rinnovare i loro contratti. Molto più semplice, ovviamente, prolungare l’accordo con il turco, che tanto piace al tecnico tedesco. Per il portiere, che vorrebbe restare in rossonero, c’è da convincere Mino Raiola.

Si sarebbe parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, che invece non dovrebbe continuare a vestire la maglia del Milan: troppi i 12 milioni dello stipendio e il ruolo dello svedese, che con Rangnick, non sarebbe centrale come fino a questo momento.

