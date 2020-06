DIRETTA Finale Coppa Italia, Napoli-Juventus 0-0: secondo tempo – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra le squadre di Gattuso e Sarri in tempo reale.

La sfida tra Napoli e Juventus è l’ultimo atto della Coppa Italia 2019-20. Allo stadio ‘Olimpico’ di Roma si aggiudica il primo trofeo dopo lo stop forzato del calcio per l’emergenza coronavirus. A contenderselo sono da un lato i partenopei di Gattuso, che arrivano a questo appuntamento dopo aver eliminato il Perugia, la Lazio e l’Inter; dall’altro i bianconeri del grande ex Sarri che ha superato l’Udinese agli ottavi, la Roma ai quarti e il Milan in semifinale. In caso di parità al 90esimo si andrà direttamente ai calci di rigore. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-JUVENTUS

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri