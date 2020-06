Jorginho e Maurizio Sarri, un rapporto iniziato a Napoli, proseguito al Chelsea e che potrebbe riprendere alla Juventus. Le ultime sull’italo-brasiliano

La partita di ieri contro il Milan ha dimostrato ancora una volta i passi indietro fatti da Miralem Pjanic che potrebbe partire in estate. Per questo motivo la Juventus va a caccia di un nuovo regista da regalare a Maurizio Sarri. Il preferito del tecnico bianconero è sempre Jorginho, suo pupillo sin dai tempi di Napoli, che lo ha seguito anche nell’avventura al Chelsea. Tuttavia, secondo quanto riferito da ‘The Athletic’ il centrocampista italo-brasiliano e Sarri non avrebbero più parlato dalla partenza del tecnico da Londra in direzione Torino. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Nel frattempo inoltre Jorginho si sarebbe innamorato dell’ambiente ‘Blues’ dopo una fase iniziale di difficoltà con relative critiche proprio ai tempi dell’ex allenatore del Napoli al Chelsea. Sotto la direzione di Lampard, il centrocampista dell’Italia è diventato uno dei preferiti dai tifosi allo ‘Stamford Bridge’ oltre ad essere tra i protagonisti principali dell’annata del club londinese. Al netto della crescita di Jorginho, vista l’abbondanza in mediana, il Chelsea potrebbe comunque pensare di cedere l’ex azzurro con la Juventus che però, come anticipato da Calciomercato.it, preferirebbe inserire un calciatore nell’affare per far calare il prezzo. Douglas Costa, Miralem Pjanic e Federico Bernardeschi sono tra i calciatori che potrebbero essere coinvolti nello scambio.

