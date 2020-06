Ralf Rangnick è intenzionato a circondarsi, all’interno del suo staff, di italiani. Nessun veto da parte del tedesco su Zlatan Ibrahimovic

Il nuovo Milan è pronto a ripartire da Ralf Rangnick. La fumata bianca per l’approdo del tecnico tedesco in rossonero non è ancora arrivata ma potrebbe accadere nei prossimi giorni. Senza l’emergenza coronavirus, molto probabilmente, avremmo già assistito all’annuncio dell’attuale dirigente del Lipsia.

Bisognerà aspettare ancora ma salvo clamorosi cambi di programma, Rangnick si impossesserà del mondo Milan a breve.

Il tecnico – come riporta ‘Sky Sport’ – vorrà con se uno staff di italiani. Vuole bruciare le tappe e calarsi nel miglior modo possibile in una realtà straniera e totalmente diversa per lui.

Tra i primi nodi da sciogliere, insieme a a Gazidis, potrebbe esserci Zlatan Ibrahimovic. Rangnick non ha posto alcun veto sullo svedese e non si esclude una sua permanenza. Il bomber è impegnato nel recupero dell’infortunio al polpaccio, poi sarà tempo di decidere cosa fare. Ad oggi tutto è ancora possibile.

