Calciomercato Inter, anche Juventus e Milan su Musso dell'Udinese

Juan Musso, portiere dell’Udinese, è uno dei calciatori più ricercati sul calciomercato. Il suo nome viene accostato all’Inter per il post Handanovic: ecco come stanno le cose

Juan Musso continua ad occupare le cronache del calciomercato nostrano. Il 26enne portiere dell’Udinese, alla sua seconda stagione in Serie A, ha confermato tutte le qualità già mostrate in precedenza e molti club si sono messi sulle sue tracce. In particolare, l’Inter è segnalata da diverso tempo come la destinazione più plausibile, con Handanovic vicino al rinnovo fino al 2022 ma alla soglia dei 36 anni. Ma, come detto, i nerazzurri, che per ora non hanno mosso passi ufficiali, non sono soli. Anzi. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, in Italia anche Juventus e Milan hanno messo gli occhi sul prodotto del vivaio del Racing de Avellaneda. I bianconeri possono contare sul 30enne Szczesny, ma sono sempre molto attenti ai talenti di casa Udinese. I rossoneri, invece, sono alle prese con la questione Donnarumma, in scadenza di contratto nel 2021. In Spagna, Siviglia e Valencia sono molto attenti all’evoluzione della situazione Musso. Senza dimenticare la grande stima che l’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, nutre nei suoi confronti. Mentre il Betis appare più defilato.

In ogni caso, l’Udinese e il numero uno non hanno alcuna fretta di separarsi. Come ribadito dal patron Pozzo, Musso potrebbe restare ancora un anno in Friuli e poi spiccare il volo verso altri lidi. Anche perché, come abbiamo avuto modo di constatare, le offerte di certo non mancano per un calciatore che ha dimostrato di essere pronto per club di prima fascia, convocato già diverse volte dal commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni.

