Alla ricerca di rinforzi offensivi sul calciomercato, l’Inter ha messo nel mirino anche l’attaccante argentino Gaich

Da sempre serbatoio di attaccanti importanti per il nostro campionato, l’Argentina potrebbe regalare altri giovani talenti alla Serie A. Nei giorni scorsi, ad esempio, l’agente di Gaich ha svelato il gradimento del calciatore per l’Italia, fornendo un assist all’Inter. Il club nerazzurro si è di recente unito alla corsa per l’attaccante ventunenne, seguito in passato anche da Lazio e Roma. Un interessamento che è stato confermato dai dirigenti del San Lorenzo.

Calciomercato Inter, smentita del San Lorenzo su Gaich

Intervenuto nel corso del programma ‘San Lorenzo de America’, infatti, il tesoriere del ‘Ciclon’, Norberto Manas, ha dichiarato: “Ufficialmente non abbiamo ricevuto alcuna proposta. Sappiamo che piace, ma non è arrivata nessuna offerta”. Legato al club argentino fino al 30 giugno del 2021, il calciatore ha una clausola rescissoria pari a 13 milioni di euro circa.

