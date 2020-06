Parla Pere Guardiola. Il fratello di Pep ha svelato il sogno dell’attuale tecnico del Manchester City. Ecco le sue parole a Globoesporte

Nel corso di un’intervista a ‘Globoesporte’, Pere Guardiola ha parlato anche del futuro del fratello Pep. Il tecnico del Manchester City continua ad essere accostato alla panchina della Juventus ma appare complicato che lo spagnolo lasci l’Inghilterra, per trasferirsi a Torino, al termine della stagione.

Nel futuro dell’ex Barcellona ci sarà certamente una Nazionale. Ad ammetterlo è Pere Guardiola: “Un giorno Pep ha il sogno di guidare una squadra nazionale, ma vedremo come andrà, come sarà, se riceverà una proposta – ammette nel corso dell’intervista -. Non è un qualcosa per il momento”.

Non è da escludere dunque che in futuro Guardiola possa volare in Sudamerica per sedersi sulla panchina del Brasile.

