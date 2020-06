Calciomercato Milan, Depay ha deciso: ecco il suo futuro

Memphis Depay vuole lasciare il Lione al termine della stagione. L’attaccante olandese è desideroso di confrontarsi con una realtà più grande

Futuro tutto da scrivere per Memphis Depay. L’attaccante olandese è pronto a lasciare il Lione al termine della stagione. Il calciatore classe 1994, reduce da un brutto infortunio, è finito nel mirino di diversi club italiani: da tempo il suo nome viene accostato a Milan, Juventus e Lazio, che non hanno però ancora mosso passi concreti.

Depay – come riporta ‘RMCSport’ – ha voglia di cambiare aria per giocare per un club più importante. E’ in attesa di un’offerta e non appare intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2021. L’emergenza coronavirus e l’infortunio, oltre che un accordo breve, rischiano di far incassare al Lione meno di quanto spera. Le prossime settimane saranno quelle decisive per capire quale sarà il futuro dell’olandese.

