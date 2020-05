Calciomercato Juventus, Buffon da record: rinnovo e Coppa Italia | Nel mirino anche Maldini

Il portiere bianconero sarà in campo contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Nel mirino il sesto successo e il record di presenze in Serie A

Gigi Buffon è pronto a rinnovare il proprio contratto di un altro anno con la Juventus. Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, l’accordo ormai sembra essere stato raggiunto: l’ultimo azzurro campione del mondo ancora in attività è pronto a proseguire la sua carriera e spingersi oltre il muro dei 42 anni. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il contratto, in scadenza tra un mese, verrà prolungato. Buffon non è sazio, vuole conquistare nuovi trofei e raggiungere nuovi record. Nel mirino infatti c’è la Coppa Italia e toccherà proprio a lui scendere in campo contro il Milan. I patti di inizio stagione non sono cambiati, è lui il portiere di coppa. In caso di vittoria eguaglierebbe il record di Roberto Mancini che ha vinto sei Coppe Italia tra Sampdoria e Lazio, in campionato invece è ad un passo dal superare Maldini (647 presenze per entrambi) e diventare il giocatore con più gettoni in Serie A.

