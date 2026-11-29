Rifinitura alla Continassa alla vigilia della delicata sfida contro la squadra di Fabregas: le ultime novità in casa bianconera

La Juventus prepara il match contro il Como, fondamentale come ha detto anche lo stesso Luciano Spalletti per la rincorsa per un posto in Champions.

Oggi non ci sarà la classica conferenza stampa del tecnico visti gli impegni ravvicinati, con i bianconeri che hanno svolto l’allenamento di rifinitura alla Continassa. Per Spalletti arrivano buone nuove sul fronte Kalulu: il francese dopo tre settimane è rientrato completamente in gruppo e sarà convocato per la trasferta del ‘Sinigaglia’. L’ex Milan partirà comunque dalla panchina, con Celik favorito per giocare da braccetto destro in difesa.

Como-Juve, torna Kalulu: le ultime sulle scelte di Spalletti

A Como rientreranno diversi titolari rispetto al largo successo in Europa League contro l’Omonia, tra cui Kolo Muani e Woltemade nel reparto offensivo.

Nel tridente d’attacco il ballottaggio riguarda Conceicao-Alajbegovic, con il portoghese al momento in vantaggio. Allarme rientrato per Ekhator, che solo a scopo precauzionale si è allenato parzialmente in gruppo e domani sarà regolarmente tra i convocati. Ancora out invece Nico Gonzalez, che potrebbe tornare disponibile in Coppa Italia nella gara col Sassuolo.

La probabile formazione della Juve (3-4-3): Vicario; Celik, Bremer, Lucumì; McKennie, Koopmeiners, Sarr, Cabal; Conceicao, Woltemade, Kolo Muani