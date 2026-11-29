Colpo di scena in casa bianconera a poche ore dalla sfida di campionato contro il Como, ecco cosa sta succedendo.

La Juventus si appresta a scendere in campo contro il Como nel big match della tredicesima giornata di Serie A, ma una vera e propria bomba di calciomercato scuote l’ambiente bianconero.

Secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di “JuveLive”, il Paris Saint-Germain starebbe infatti monitorando con grande attenzione la situazione di Kenan Yildiz dopo i terribili infortuni occorsi a Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué. Entrambi i calciatori hanno riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio e staranno fermi ai box almeno 6-7 mesi, per cui la dirigenza transalpina avrebbe individuato proprio nel talento turco della Juve il rinforzo ideale per ovviare a questa clamorosa emergenza. Spalletti e i tifosi bianconeri temono il peggio…