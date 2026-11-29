Il Parma ha perso 3-0 contro il Frosinone nella 13ª giornata di Serie A e si complica la propria posizione in classifica di campionato.

Alberto Gilardino, arrivato per sostituire Cuesta sulla panchina del Parma, è riuscito a conquistare solamente una vittoria e un pareggio in otto giornate e la sua posizione attualmente è a rischio.

L’allenatore del Parma infatti dovrà ottenere buoni risultati contro Milan e Fiorentina nelle prossime due giornate per tenere salda la propria panchina e non rischiare l’esonero, con il Parma che si troverebbe al secondo cambio in poche giornate di campionato.