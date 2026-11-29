Le parole in conferenza stampa dell’allenatore grifone dopo la pesante sconfitta di San Siro

Niente da fare per il Genoa, travolta dall’Inter nel match del ‘Meazza’. Risultato pesante per la formazione di Daniele De Rossi, nonostante una partenza promettente.

Il tecnico grifone commenta in conferenza stampa con la proverbiale schiettezza il KO di fronte ai campioni d’Italia: “Quando parli di squadra forte, parli anche di un portiere forte. Ha fatto due prodezze e si merita i complimenti. L’Inter ha fatto valere la ‘categoria’ superiore, ma nella prima mezz’ora siamo stati in partita. Abbiamo concesso qualcosa e contro queste squadre vieni punito. Dopo il rigore la gara ci è scappata”.

Sul bis in Coppa Italia tra pochi giorni sempre a San Siro: “Martedì dovremo limare gli errori e fare la nostra partita. Stasera si è vista la differenza, l’Inter ha vinto con merito. Però piccoli dettagli potevano farla oscillare in modo diverso. Per esempio contro la Juve abbiamo vinto meritatamente, però Cambiaso si è fatto gol da solo e sul 2-0 hanno perso palla a centrocampo. Gli episodi possono cambiare anche partite stradominate”.

Genoa travolto dall’Inter, De Rossi elogia Thuram: “Dietro solo a Haaland”

Il Genoa si è dovuto inchinare a uno scatenato Thuram: “Parliamo di un giocatore di livello mondiale. Lo metto solo dietro a gente come Haaland, ce ne sono pochi davanti a lui. Mi sta anche simpatico e lo apprezzo in maniera particolare. Ho giocato contro il papà nella finale Mondiale: era un calciatore che stimavo, ha due figli entrambi forti”, ha sottolineato De Rossi.

🗣️ #InterGenoa – #De_Rossi in conferenza: “Quando parli di squadra forte, parli anche di portiere forte. Hanno fatto valere la ‘categoria’ e la superiorità, però nella prima mezz’ora c’è stata partita. Abbiamo concesso qualcosa e queste squadre ti puniscono” 📲 @calciomercatoit https://t.co/UU7SOcBkbe — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 28, 2026

Infine sulla lotta scudetto, l’ex romanista non è banale: “Al momento vedo favorita la Lazio, sono davanti e anche oggi hanno fatto benissimo. Inter e Roma sono più forti, però la Lazio finora ha avuto un passo incredibile”.