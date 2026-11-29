I campioni d’Italia si sbarazzano facilmente del Genoa: le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro

L’Inter schianta il Genoa e chiude i giochi già nel primo tempo nell’anticipo di San Siro, rispondendo immediatamente alla capolista Lazio.

Cristian Chivu cala il poker e si gode una ‘Thu-La’ in grande spolvero: doppietta per Thuram dopo il vantaggio di capitan Lautaro Martinez, a segno anche Sucic (ancora glaciale dal dischetto).

L’allenatore rumeno applaude la prestazione della sua squadra e in particolare dei suoi campioni: “Lautaro è il nostro capitano, ha sempre grande fame e ambizione. Vuole essere un esempio per i compagni e i più giovani. È un piacere avere un giocatore del genere perché ci dà tanto”, le parole di Chivu in conferenza stampa.

Inter, Chivu dopo il Genoa: “Thuram ci ha messo la faccia”

Il tecnico nerazzurro esalta anche Thuram: “Ha alzato il livello e ci ha messo la faccia, la sua leadership. Ha iniziato a fare le cose giuste e anche divertendosi. Tutto il gruppo lo apprezza e in campo è un trascinatore“.

🗣️ #InterGenoa – #Chivu in conferenza: “Lautaro è il nostro capitano, ha sempre grande fame e ambizione. Vuole essere un esempio per i compagni e i più giovani. È un piacere avere un giocatore del genere perché ci dà tanto” 📲 @calciomercatoit https://t.co/fnsAk2uOku — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 28, 2026

Chivu aggiunge dalla sala stampa di San Siro: “Puntiamo a tutti gli obiettivi, se Stankovic giocherà in Coppa Italia è perché lo merita e non per pietà. Provedel stimola Martinez: Pepo è il titolare ma la competizione è aperta”.

Inter-Genoa, Lautaro in conferenza: “Il nostro obiettivo è ritornare in vetta”

In conferenza stampa è intervenuto anche Lautaro Martinez, tornato titolare e che ha bissato la rete contro lo Stoccarda in Champions League: “È un campionato molto equilibrato, la Serie A sta crescendo molto. Noi abbiamo fatto qualche errore come a Bergamo e dobbiamo crescere in certe situazioni“.

🗣️ #InterGenoa – #Lautaro_Martinez in conferenza: “La Serie A sta crescendo tanto, è un campionato molto equilibrato. Noi abbiamo fatto qualche errore e vogliamo recuperare la testa della classifica: è il nostro obiettivo” 📲 @calciomercatoit https://t.co/c014lKOWzJ — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 28, 2026

Il capitano argentino ha parole al miele per il ‘gemello’ Thuram: “Lo apprezzo tanto, porta positività nel gruppo. Sorride sempre, tutto il contrario del sottoscritto… Si è preso delle responsabilità e deve continuare così per il bene dell’Inter“.