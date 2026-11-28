I nerazzurri campioni d’Italia ospitano la squadra di De Rossi a San Siro: nuovo infortunio per Chivu

Ancora una defezione in casa Inter, a pochi minuti dal match di campionato contro il Genoa. Cristian Chivu non potrà contare infatti su Josep Martinez per l’anticipo di questa sera al ‘Meazza’.

Il portiere spagnolo è alle prese con una contusione alla coscia e non è disponibile per sfida contro i grifoni di De Rossi. L’ex della partita molto probabilmente si sarebbe accomodato in panchina, con Chivu che era comunque orientato a preferirgli Provedel dal 1’ e affidarsi al turnover tra i pali.

⛔️ #Inter – Josep #Martinez non sarà a disposizione di Chivu a causa dei postumi di una contusione alla coscia. #Bastoni, indisponibile, è comunque allo stadio insieme alla squadra #InterGenoa 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 28, 2026

Inter, l’ex Martinez salta il Genoa: le sue condizioni

L’indisponibilità di Martinez si aggiunge agli infortuni di Bonny, Calhanoglu e Bastoni, con quest’ultimo arrivato comunque insieme alla squadra allo stadio.

Per il 28enne spagnolo nulla di preoccupante, con un suo ritorno in campo atteso per la prossima gara di campionato sul campo del Frosinone. Anche perché martedì in Coppa Italia – sempre di fronte al Genoa – dovrebbe nuovamente toccare a Provedel difendere la porta dell’Inter.