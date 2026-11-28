Voti, top e flop del match di San Siro, valido per la 13° giornata del campionato di Serie A. Thuram e capitan Lautaro lanciano la formazione di Chivu

L’Inter non prende sottogamba l’impegno e travolge per 4-0 il Genoa nell’anticipo di campionato al ‘Meazza’.

Tutto facile per i nerazzurri campioni d’Italia, dopo qualche brivido nella prima parte di gara. Provedel è provvidenziale su Osmajic, mentre capitan Lautaro Martinez bissa la rete in Champions con la zampata che sblocca la gara. Poco più tardi è la magia di Thuram a portare l’Inter sul doppio vantaggio, prima del rigore trasformato dall’ormai infallibile Sucic.

Match in ghiaccio nel primo tempo per la squadra di Chivu, con l’attaccante francese che a inizio ripresa cala il poker firmando la doppietta personale.

Pagelle, Top e Flop di Inter-Genoa: Thuram sempre più leader, Akanji si addormenta

INTER

TOP: Thuram 8 – Torna a far coppia con il gemello Lautaro e insieme fanno divertire il pubblico di San Siro. Gol e giocate d’autore, come in occasione del raddoppio dove manda al manicomio l’intera difesa ospite. Bravo e fortunato sul poker nerazzurro a inizio ripresa: 8° centro in campionato e sempre più leader

FLOP: Akanji 5,5 – L’Inter dilaga contro il Genoa, ma nella prima mezz’ora rischia grosso e di ritrovarsi sotto. Provedel è provvidenziale, rimediando alle dormite dello svizzero che per due volte si perde colpevolmente Osmajic. L’unica nota stonata: conferma il momento complicato

Provedel 7

Bisseck 6,5

Akanji 5,5

Carlos Augusto 6,5 (59′ Stones 6)

Diouf 7

Barella 7 (59′ Zielinski 6)

Sucic 7

Jones 6,5

Dimarco 6,5 (82′ Luis Henrique SV)

Lautaro Martinez 7,5 (59′ Esposito 6)

Thuram 8 (82′ Lavelli SV)

(82′ Lavelli SV) All. Chivu 7,5

GENOA

TOP: Osmajic 6,5 – Solo un super Provedel gli nega la gioia del gol a San Siro. Per due volte di testa in pochi minuti va vicinissimo al gol del vantaggio, ma in entrambe le occasioni trova il portiere interista a sbarrargli la strada. Centravanti di razza, si conferma temibilissimo negli ultimi sedici metri

FLOP: Otoa 4,5 – Prova disastrosa del centrale di De Rossi, messo a ferro e fuoco dalla ‘Thu-La’. Sull’1-0 nerazzurro viene bruciato da Lautaro, mentre prima dell’intervallo atterra Barella in area dopo il tunnel del centrocampista nerazzurro. Rigore e partita finita già nel primo tempo: avrà gli incubi stanotte…

Bijlow 5,5

Marcandalli 4,5

Otoa 4

Vasquez 5

Ehizibue 5

Traore 5 (56′ Frendrup 5,5)

Wiafe 5

Mitaj 5 (67′ Meichtry 5,5)

Messias 5,5 (56′ Vitinha 5)

Ellertsson 5 (82′ Havel SV)

Osmajic 6,5 (67′ Venturino 5,5)

(67′ Venturino 5,5) All. De Rossi 4,5

ARBITRO: Ayroldi 6

Serie A, tabellino Inter-Genoa: Chivu cala il poker e risponde alla Lazio

Non si è fatta attendere la risposta dell’Inter dopo la vittoria nel pomeriggio della Lazio. I nerazzurri restano in scia alla capolista, chiudendo i giochi già nel primo tempo contro un Genoa troppo fragile in fase difensiva. Lautaro e Thuram tornano a far coppia dal 1’ e rilanciano l’Inter in campionato dopo l’harakiri di Bergamo. Per Chivu l’unica nota stonata è Akanji, notte da incubo per De Rossi (e Otoa) sponda genoana.

INTER-GENOA 4-0

29′ Lautaro Martinez; 40′ e 55′ Thuram; 47′ rig. Sucic

Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto (59′ Stones); Diouf, Barella (59′ Zielinski), Sucic, Jones, Dimarco (82′ Luis Henrique); Lautaro Martinez (59′ Esposito), Thuram (82′ Lavelli). A disposizione: Di Gennaro, Taho, Bovio, Pavard, Spence, Stankovic, Mkhitaryan. Allenatore: Chivu

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Traore (56′ Frendrup), Wiafe, Mitaj (67′ Meichtry); Messias (56 Vitinha), Ellertsson (82′ Havel); Osmajic (67′ Venturino). A disposizione: Sommariva, Stolz, Amorim, Drameh, Sabelli, Puczka, Doucoure, El Shaarawy, Sow. Allenatore: De Rossi

Arbitro: Ayroldi (sez. Molfetta)

VAR: Meraviglia

Ammoniti: Barella (I), Carlos Augusto (I), Marcandalli (G)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 2′; presenti 75.870 spettatori per la sfida del ‘Meazza’ di Milano