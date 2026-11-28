Voti, top e flop del match di San Siro, valido per la 13° giornata del campionato di Serie A. Thuram e capitan Lautaro lanciano la formazione di Chivu
L’Inter non prende sottogamba l’impegno e travolge per 4-0 il Genoa nell’anticipo di campionato al ‘Meazza’.
Tutto facile per i nerazzurri campioni d’Italia, dopo qualche brivido nella prima parte di gara. Provedel è provvidenziale su Osmajic, mentre capitan Lautaro Martinez bissa la rete in Champions con la zampata che sblocca la gara. Poco più tardi è la magia di Thuram a portare l’Inter sul doppio vantaggio, prima del rigore trasformato dall’ormai infallibile Sucic.
Match in ghiaccio nel primo tempo per la squadra di Chivu, con l’attaccante francese che a inizio ripresa cala il poker firmando la doppietta personale.
Pagelle, Top e Flop di Inter-Genoa: Thuram sempre più leader, Akanji si addormenta
INTER
TOP: Thuram 8 – Torna a far coppia con il gemello Lautaro e insieme fanno divertire il pubblico di San Siro. Gol e giocate d’autore, come in occasione del raddoppio dove manda al manicomio l’intera difesa ospite. Bravo e fortunato sul poker nerazzurro a inizio ripresa: 8° centro in campionato e sempre più leader
FLOP: Akanji 5,5 – L’Inter dilaga contro il Genoa, ma nella prima mezz’ora rischia grosso e di ritrovarsi sotto. Provedel è provvidenziale, rimediando alle dormite dello svizzero che per due volte si perde colpevolmente Osmajic. L’unica nota stonata: conferma il momento complicato
- Provedel 7
- Bisseck 6,5
- Akanji 5,5
- Carlos Augusto 6,5 (59′ Stones 6)
- Diouf 7
- Barella 7 (59′ Zielinski 6)
- Sucic 7
- Jones 6,5
- Dimarco 6,5 (82′ Luis Henrique SV)
- Lautaro Martinez 7,5 (59′ Esposito 6)
- Thuram 8 (82′ Lavelli SV)
- All. Chivu 7,5
GENOA
TOP: Osmajic 6,5 – Solo un super Provedel gli nega la gioia del gol a San Siro. Per due volte di testa in pochi minuti va vicinissimo al gol del vantaggio, ma in entrambe le occasioni trova il portiere interista a sbarrargli la strada. Centravanti di razza, si conferma temibilissimo negli ultimi sedici metri
FLOP: Otoa 4,5 – Prova disastrosa del centrale di De Rossi, messo a ferro e fuoco dalla ‘Thu-La’. Sull’1-0 nerazzurro viene bruciato da Lautaro, mentre prima dell’intervallo atterra Barella in area dopo il tunnel del centrocampista nerazzurro. Rigore e partita finita già nel primo tempo: avrà gli incubi stanotte…
- Bijlow 5,5
- Marcandalli 4,5
- Otoa 4
- Vasquez 5
- Ehizibue 5
- Traore 5 (56′ Frendrup 5,5)
- Wiafe 5
- Mitaj 5 (67′ Meichtry 5,5)
- Messias 5,5 (56′ Vitinha 5)
- Ellertsson 5 (82′ Havel SV)
- Osmajic 6,5 (67′ Venturino 5,5)
- All. De Rossi 4,5
ARBITRO: Ayroldi 6
Serie A, tabellino Inter-Genoa: Chivu cala il poker e risponde alla Lazio
Non si è fatta attendere la risposta dell’Inter dopo la vittoria nel pomeriggio della Lazio. I nerazzurri restano in scia alla capolista, chiudendo i giochi già nel primo tempo contro un Genoa troppo fragile in fase difensiva. Lautaro e Thuram tornano a far coppia dal 1’ e rilanciano l’Inter in campionato dopo l’harakiri di Bergamo. Per Chivu l’unica nota stonata è Akanji, notte da incubo per De Rossi (e Otoa) sponda genoana.
INTER-GENOA 4-0
29′ Lautaro Martinez; 40′ e 55′ Thuram; 47′ rig. Sucic
Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto (59′ Stones); Diouf, Barella (59′ Zielinski), Sucic, Jones, Dimarco (82′ Luis Henrique); Lautaro Martinez (59′ Esposito), Thuram (82′ Lavelli). A disposizione: Di Gennaro, Taho, Bovio, Pavard, Spence, Stankovic, Mkhitaryan. Allenatore: Chivu
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Traore (56′ Frendrup), Wiafe, Mitaj (67′ Meichtry); Messias (56 Vitinha), Ellertsson (82′ Havel); Osmajic (67′ Venturino). A disposizione: Sommariva, Stolz, Amorim, Drameh, Sabelli, Puczka, Doucoure, El Shaarawy, Sow. Allenatore: De Rossi
Arbitro: Ayroldi (sez. Molfetta)
VAR: Meraviglia
Ammoniti: Barella (I), Carlos Augusto (I), Marcandalli (G)
Espulsi: –
Note: recupero 1′ e 2′; presenti 75.870 spettatori per la sfida del ‘Meazza’ di Milano