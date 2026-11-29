Durante l’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Roberto Mancini ha fatto chiarezza su diversi temi riguardanti la Nazionale italiana.
Il CT azzurro ha parlato del suo addio dopo il primo incarico da CT della Nazionale, parlando poi anche dei calciatori a sua disposizione.
Roberto Mancini ha affermato di puntare molto su Nicolò Zaniolo, per il quale si aspettava sicuramente qualcosa di più durante la sua carriera, ma dicendosi molto fiducioso per quello che riguarda il futuro, convinto che possa tornare in Nazionale ed essere protagonista.