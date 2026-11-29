Fischio d’inizio alle ore 15:00, con neroverdi e azzurri che si affronteranno in un match davvero importante.
Dopo il convincente pareggio ottenuto sul campo del Manchester City in Champions League, il Napoli fa visita al Sassuolo nella gara valida per la tredicesima giornata di campionato.
De Bruyne out per un affaticamento muscolare, mentre in attacco Ma Allegri proporrà il tridente composto da Politano, Hojlund e Lang. Ecco le probabili formazioni:
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Sulemana; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Roberto D’Aversa
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Massimiliano Allegri