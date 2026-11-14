Anche Cambiaghi va KO: le scelte di Mancini per Belgio-Italia | VIDEO CM

L’Italia prepara la gara di Nations League in casa del Belgio: gli ultimi aggiornamenti dal ritiro azzurro nel quartier generale dell’Inter

Un’altra tegola per Mancini in vista della trasferta in Belgio, decisiva per l’accesso alla fase a eliminazione diretta di Nations League.

Dopo Frattesi, un altro protagonista dell’ultimo match contro la Francia è costretto ad alzare bandiera bianca: Nicolò Cambiaghi non ha recuperato dal problema accusato a San Siro e sarà indisponibile per la sfida di domani sera a Bruxelles.

Il tornante del Bologna è alle prese con un trauma alla caviglia e ha lasciato il ritiro dell’Italia ad Appiano Gentile.

🇮🇹 #Italia – Rifinitura per gli Azzurri ad Appiano Gentile alla vigilia della sfida in Belgio Tutti in gruppo a disposizione del Ct Mancini, a parte Cambiaghi che ha svolto un lavoro personalizzato a inizio allenamento 📲 @calciomercatoit #BelgioItalia https://t.co/k5MqE7tV8p — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 14, 2026

Italia, tegola Cambiaghi dopo Frattesi: la probabile formazione col Belgio

Questa mattina durante la rifinitura Cambiaghi aveva svolto un provino per valutare le sue condizioni, ma non è riuscito a recuperare per il match contro il Belgio. Al suo posto Mancini potrebbe puntare su Vergara nel tridente offensivo, altrimenti avanzare Dimarco sulla fascia sinistra.

⛔️ #Italia – Nicolò #Cambiaghi non recupera dal trauma alla caviglia rimediato con la Francia e non sarà disponibile domani sera a Bruxelles contro il Belgio 📲 @calciomercatoit https://t.co/mVAdMsafyx — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 14, 2026

In mediana – con Frattesi ko – Doumbia è favorito su Fagioli. L’altro ballottaggio è in difesa, con Palestra che insidia Kayode per una maglia da titolare. Clima disteso nel quartier generale dell’Inter dopo la magica notte contro la Francia, con il Ct Mancini che ha scherzato con i giornalisti presenti entrando in campo prima di iniziare l’allenamento.

🇮🇹 #Italia – Clima disteso nel gruppo azzurro dopo il 3-1 rifilato alla Francia e in vista della trasferta contro il Belgio. Il Ct #Mancini scherza nel quartier generale dell’Inter con un giornalista: “Ci serve un portiere, te la senti?” 😄 Per la gara di Bruxelles da monitorare le condizioni di Cambiaghi: in caso di forfait del bolognese, possibile chance per Vergara. A centrocampo, con Frattesi ko, ballottaggio Doumbia-Fagioli 🎥 @GiokerMusso #BelgioItalia — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 14, 2026

La probabile formazione dell’Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, P. Esposito, S. Esposito