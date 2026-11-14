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Anche Cambiaghi va KO: le scelte di Mancini per Belgio-Italia | VIDEO CM

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L’Italia prepara la gara di Nations League in casa del Belgio: gli ultimi aggiornamenti dal ritiro azzurro nel quartier generale dell’Inter

Un’altra tegola per Mancini in vista della trasferta in Belgio, decisiva per l’accesso alla fase a eliminazione diretta di Nations League.

Belgio-Italia, le scelte di Mancini
Roberto Mancini, Ct dell’Italia – Foto Calciomercato.it

Dopo Frattesi, un altro protagonista dell’ultimo match contro la Francia è costretto ad alzare bandiera bianca: Nicolò Cambiaghi non ha recuperato dal problema accusato a San Siro e sarà indisponibile per la sfida di domani sera a Bruxelles.

Il tornante del Bologna è alle prese con un trauma alla caviglia e ha lasciato il ritiro dell’Italia ad Appiano Gentile.

Italia, tegola Cambiaghi dopo Frattesi: la probabile formazione col Belgio

Questa mattina durante la rifinitura Cambiaghi aveva svolto un provino per valutare le sue condizioni, ma non è riuscito a recuperare per il match contro il Belgio. Al suo posto Mancini potrebbe puntare su Vergara nel tridente offensivo, altrimenti avanzare Dimarco sulla fascia sinistra.

In mediana – con Frattesi ko – Doumbia è favorito su Fagioli. L’altro ballottaggio è in difesa, con Palestra che insidia Kayode per una maglia da titolare. Clima disteso nel quartier generale dell’Inter dopo la magica notte contro la Francia, con il Ct Mancini che ha scherzato con i giornalisti presenti entrando in campo prima di iniziare l’allenamento.

La probabile formazione dell’Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, P. Esposito, S. Esposito

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