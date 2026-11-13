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Tegola per Mancini (e Gattuso): Frattesi lascia il ritiro azzurro

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Il centrocampista della Lazio ko dopo la bella vittoria dell’Italia contro la Francia: salterà la decisiva trasferta in Belgio

L’Italia è tornata in campo dopo la notte magica contro la Francia, con una brutta notizia però per Roberto Mancini.

Italia, infortunio per Frattesi
Infortunio per Davide Frattesi (Ansa) – Calciomercato.it

Il Ct azzurro dovrà rinunciare infatti a Davide Frattesi per la fondamentale trasferta di Nations League con il Belgio. Il centrocampista della Lazio, decisivo ieri sera a San Siro con la rete del sorpasso, ha accusato un problema fisico e non sarà disponibile.

Italia, infortunio per Frattesi: la Lazio e Gattuso incrociano le dita

L’ex Inter ha rimediato un risentimento muscolare e ha lasciato nelle scorse ore il ritiro di Appiano Gentile per far rientro a Roma.

Frattesi ko contro il Belgio
Frattesi salterà Belgio-Italia (Ansa) – Calciomercato.it

Una tegola per Mancini, che molto probabilmente nella sfida di Bruxelles avrebbe riproposto Frattesi in mediana insieme a Tonali e Barella. Nei prossimi giorni si valuteranno i tempi di recupero per il giocatore della Lazio, con Gattuso che spera di averlo a disposizione già per la ripresa del campionato.

Al posto di Frattesi domenica sera contro il Belgio potrebbe esserci Doumbia, con il centrocampista in forza allo Sporting favorito su Fagioli.

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