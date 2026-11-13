Milan, tutto vero: Van Dijk può arrivare a zero

Il difensore del Liverpool e della nazionale olandese è il sogno di mercato del club rossonero.

A 35 anni, Virgil van Dijk resta sicuramente uno dei difensore più forti al mondo. Il Milan lo sa benissimo e, proprio per questo motivo, sogna di portare in Italia il centrale del Liverpool e della Nazionale olandese classe ’91.

A confermarlo è l’edizione di oggi de “La Gazzetta dello Sport”, secondo cui il presidente Gerry Cardinale avrebbe un debole van Dijk che ha il contratto in scadenza con i Reds il prossimo 30 giugno 2027. In difesa piacciono anche Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona e Massiré Sylla dell’Union Saint-Gilloise, ma si proverà a prendere a parametro zero il 35enne originario di Breda. Ci riuscirà alla fine il Milan?