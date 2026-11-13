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Lazio, tegola pesantissima per Gattuso: quasi 2 mesi di stop

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Aggiornamenti importantissimi in casa biancoceleste in vista della ripresa del campionato, le ultime. 

La Lazio è, senza ombra di dubbio, la protagonista assoluta di questa prima fase di stagione con il primo posto in classifica davanti a Inter, Roma e Milan. Adesso, però, arrivano pessime notizie per Gennaro Gattuso e per tutti i sostenitori biancocelesti.

Gennaro Gattuso
Gattuso (Ansa Foto) – calciomercato.it

Josip Sutalo – secondo quanto riferito oggi da “Il Messaggero” – avrebbe infatti rimediato uno stiramento di secondo grado al flessore sinistro e sarà costretto a rimanere fermo ai box per circa 40-50 giorni, saltando così il derby del 13 dicembre contro la Roma e anche la sfida in Supercoppa contro l’Inter del 22. Una tegola devastante per l’attuale capolista del campionato di Serie A.

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