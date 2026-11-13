Dall’incubo Como all’Inter: la sfida alla Juve è partita

Si prospetta un interessante duello di mercato tra bianconeri e nerazzurri: tutti i dettagli

Acerrime rivali sul terreno di gioco, spesso Inter e Juventus si sono sgambettate anche lungo i tortuosi sentieri del calciomercato. Tra scambi, conclusi e saltati, manovre di disturbo e veri e propri scippi, le cronache mercatare sono piene di episodi croccanti.

Nonostante da qualche anno i rapporti di predominio nazionale si siano invertiti, bianconeri e nerazzurri condividono molto spesso le stesse idee di mercato, il che porta le due dirigenze a scontrarsi per obiettivi comuni.

Anche le indiscrezioni più recenti sembrano profilare all’orizzonte un interessante derby d’Italia per il portiere del futuro. Secondo 4-4-2.ch, infatti, Inter e Juve farebbero parte di un folto gruppo interessato a Robin Risser. Preso recentemente a pallonate dal Como, il portiere del Lens ha delle doti riconosciute anche a livello internazionale ed ha anche preso parte alla spedizione mondiale della Francia.

Prova ne sia, che il Manchester City starebbe preparando un’offerta da 30 milioni di euro per battere anche la concorrenza di storiche rivali come Liverpool e Manchester United. Sotto contratto fino al 30 giugno del 2030, il 21enne viene valutato 40 milioni di euro dal club transalpino.