Lazio, arrivano nuove voci su Chiesa: la situazione | CM

La società biancoceleste è molto interessata all’ex Juve che fatica a trovare spazio in Inghilterra.

Nove vittorie, due pareggi e 0 sconfitte in 11 partite di campionato e primo posto in classifica a quota 29 punti, davanti a Inter e Roma. La Lazio è reduce da una prima parte di stagione a dir poco straordinaria, con Gennaro Gattuso che sta compiendo un vero e proprio capolavoro.

I biancocelesti non vogliono assolutamente fermarsi qui e puntano a rinforzarsi ulteriormente in vista della finestra invernale di calciomercato in programma a gennaio. Secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, la Lazio sarebbe molto interessata a Federico Chiesa e avrebbe intenzione di intavolare una trattativa con il Liverpool sulla base di un prestito con opzione di riscatto da esercitare al termine della stagione in corso. Cosa decideranno di fare i Reds?