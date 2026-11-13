Cessioni Milan, triplo addio a gennaio

Il Milan è pronto a salutare tre calciatori in vista della prossima sessione di calciomercato con i rossoneri pronti poi ad investire per rinforzare la rosa.
Prima di acquistare il Milan dovrà cedere per fare cassa e liberare alcuni posti all’interno della rosa a disposizione di Ruben Amorim.
I tre calciatori che potrebbero salutare il Milan sono Francesco Camarda, con il giovane centravanti destinato a un prestito secco, Arda Güler e Yasser Larouci, ormai sorpassato anche da Musah nelle gerarchie della fascia sinistra.