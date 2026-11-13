Inter, cessioni in vista a gennaio: tre calciatori pronti a salutare

Potrebbero esserci novità per quello che riguarda il calciomercato dell’Inter in vista della sessione di gennaio.
I nerazzurri, infatti, potrebbero salutare quei calciatori che stanno trovando meno spazio per poi reinvestire e rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu.
Sta facendo fatica a trovare la migliore condizione Stones, difensore arrivato a costo zero durante l’estate, che potrebbe partire nel caso in cui non dovesse riuscire a dare garanzie a Cristian Chivu.
Per quello che riguarda il centrocampo, verso l’addio Luis Henrique, che non sta trovando spazio sulla fascia, mentre potrebbe essere ceduto anche Stankovic, che ha uno scarsissimo minutaggio in questa prima parte di campionato.