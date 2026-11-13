Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Inter, cessioni in vista a gennaio: tre calciatori pronti a salutare

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Potrebbero esserci novità per quello che riguarda il calciomercato dell’Inter in vista della sessione di gennaio.

Inter, Chivu ritrova Jones e Stones
Cristian Chivu, allenatore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

I nerazzurri, infatti, potrebbero salutare quei calciatori che stanno trovando meno spazio per poi reinvestire e rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu.

Sta facendo fatica a trovare la migliore condizione Stones, difensore arrivato a costo zero durante l’estate, che potrebbe partire nel caso in cui non dovesse riuscire a dare garanzie a Cristian Chivu.

Per quello che riguarda il centrocampo, verso l’addio Luis Henrique, che non sta trovando spazio sulla fascia, mentre potrebbe essere ceduto anche Stankovic, che ha uno scarsissimo minutaggio in questa prima parte di campionato.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 1200 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
8304

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Da quale club arrivò Diego Armando Maradona al Napoli nel 1984?

2 / 7

Santiago Castro ha lasciato il Bologna nell'estate 2026. Per quale squadra gioca ora?

3 / 7

Quale club ha piazzato più acquisti nella top 20 dei più costosi della Serie A nell'estate 2026?

4 / 7

Quale squadra rimontò il Barcellona vincendo 3-0 all'Olimpico nella Champions League 2017/18?

5 / 7

Quale portiere divenne nel 2001 il più costoso della storia passando alla Juventus?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana?

7 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie