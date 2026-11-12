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PAGELLE e TABELLINO Italia-Francia 3-1: festa azzurra con Pio Esposito

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Voti, top e flop di Italia-Francia, big match del ‘Meazza’ valido per la fase a gironi di Nations League. Doppietta per l’interista e rete di Frattesi, a Zidane non basta Olise

L’Italia di Roberto Mancini si regala una notte da sogno contro la corazzata Francia. Tris alla selezione di Zidane e San Siro in festa per gli Azzurri trascinati da Pio Esposito.

Italia-Francia, doppietta per Esposito
Pio Esposito grande protagonista di Italia-Francia (Ansa) – Calciomercato.it

La partenza però è da dimenticare: frittata di Donnarumma, con Olise che non si fa pregare e porta avanti i ‘Galletti’. L’Italia però non demorde e reagisce subito con il tap-in vincente del solito Pio Esposito. La Francia colpisce due legni, i padroni di casa invece sono letali quando ripartono: Frattesi timbra il gol del sorpasso (sull’assist del neoentrato Dimarco), mentre ancora Pio Esposito chiude i conti su rigore superando nuovamente Maignan.

Sull’1-1 il fratello Salvatore aveva clamorosamente spedito a lato sempre dal dischetto. Zidane al tappeto malgrado le invenzioni di Olise, notte da incubo per la difesa transalpina (in primis Malo Gusto).

Pagelle, Top e Flop Italia-Francia: frittata Donnarumma, Olise non basta a Zidane

ITALIA

TOP: Pio Esposito 8 – Il migliore dell’undici di Mancini insieme a Frattesi e Cambiaghi, che gli fornisce l’assist del momentaneo pareggio dell’Italia. Secco l’anticipo su Upamecano, beffando anche il ‘cugino’ Maignan. Ennesimo gol da centravanti di razza, nel finale blinda il risultato realizzando con freddezza il rigore del tris azzurro. Media da big in Nazionale: 9 centri in appena 14 gettoni. È lui il titolare dell’attacco di Mancini

FLOP: Donnarumma 4,5 – Incomprensibile la ‘topica’ con cui apre un’autostrada per l’1-0 ospite con Olise. Poco prima si era fatto trovare pronto sul colpo di testa ravvicinato di Rabiot, mentre è il palo a salvarlo sull’invenzione di Barcola. Nella ripresa salva su Cherki, ma stava per combinare un’altra frittata. San Siro stavolta lo applaude, il capitano azzurro però non è all’altezza

  • Donnarumma 4,5
  • Kayode 6,5
  • Scalvini 6
  • Bastoni 6
  • Calafiori 6
  • Barella 6,5 (91′ Ricci SV)
  • Tonali 6,5
  • Frattesi 7,5 (73′ Doumbia 6)
  • S. Esposito 4,5 (62′ Vergara 6,5)
  • P. Esposito 8 (91′ Scamacca SV)
  • Cambiaghi 7,5 (62′ Dimarco 7)
  • Ct Mancini 8

FRANCIA

TOP: Olise 7  – Non si fa pregare e approfitta come meglio non potrebbe del regalo di Donnarumma. Salta con facilità Bastoni e col piede debole insacca per il vantaggio dei ‘Galletti’. Delizia la platea, impressionante la facilità con cui salta regolarmente il controllore di turno (ma non è una novità). Alieno

FLOP: Malo Gusto 4 – Cambiaghi è in gran serata e lo mette a ferro e fuoco. Il terzino francese fa una brutta figura sulla rete del pareggio, sverniciato dal tornante del Bologna. Completa l’opera falciando lo stesso Cambiaghi per il rigore del sorpasso. Non incide neanche in fase di spinta: serata da incubo

  • Maignan 5
  • Malo Gusto 4 (77′ Kumbedi SV)
  • Jacquet 5
  • Upamecano 4,5
  • Truffert 5 (77′ Diouf SV)
  • Cherki 6,5 (81′ Camavinga SV)
  • Da Cunha 5
  • Rabiot 6
  • Barcola 6,5 (77′ Kroupi SV)
  • Olise 7
  • Doue 5 (77′ Mayulu SV)
  • Ct Zidane 5

ARBITRO: Kovacs 6,5

Nations League, tabellino Italia-Francia: Mancini vede la qualificazione

Una super Italia schianta la Francia al ‘Meazza’ e prenota l’accesso alla fase ad eliminazione diretta di Nations League. Agli azzurri basterà un punto nella trasferta in Belgio per staccare il pass. Pio Esposito sugli scudi, copertina anche per Frattesi e Cambiaghi. Male Donnarumma, la Francia si aggrappa a Olise ma non basta per evitare la sconfitta.

Italia-Francia, Pio Esposito in gol
Le pagelle di Italia-Francia (Ansa) – Calciomercato.it

ITALIA-FRANCIA 3-1
10′ Olise (F); 26′ e 75′ rig. P. Esposito (I); 63′ Frattesi (I)

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella (91′ Ricci), Tonali, Frattesi (73′ Doumbia); S. Esposito (62′ Vergara), P. Esposito (91′ Scamacca), Cambiaghi (62′ Dimarco). A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Fagioli, Palestra, Romano, Ghilardi, Koleosho. Commissario Tecnico: Mancini

Francia (4-3-3): Maignan; Malo Gusto (77′ Kumbedi), Jacquet, Upamecano, Truffert (77′ Diouf); Cherki (77′ Camavinga) , Da Cunha, Rabiot; Barcola (77′ Kroupi), Olise, Doue (77′ Mayulu). A disposizione: Restes, Risser, Konate, Yoro, Zaire-Emery, Pagis. CT: Zidane

Arbitro: Kovacs (Romania)
VAR: Higler (Olanda)
Ammoniti: Jacquet (F), P. Esposito (I), Bastoni (I)
Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 4′; presenti 71.452 spettatori (incasso di € 2.378.042) per la sfida del ‘Meazza’ di Milano

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