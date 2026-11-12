Juve, assalto a Bakola: il piano di Carnevali

Il centrocampista francese di proprietà del Sassuolo è sicuramente una delle più grandi rivelazioni di questo campionato.

Juventus fortissima su Darryl Bakola. Il centrocampista francese classe 2007 è reduce da una prima parte di stagione davvero importante al Sassuolo e, non a caso, è finito nel mirino di alcune big di Serie A e non solo.

L’amministratore delegato Carnevali avrebbe già in mente il piano per bruciare la concorrenza a gennaio. L’idea è quella di inserire un giovane della Next Gen nella trattativa e di lasciare eventualmente Bakola in Emilia fino al termine della stagione, per poi portarlo alla Juventus solo a campionato concluso. Una mossa decisiva che potrebbe permettere ai bianconeri di assicurarsi le prestazioni di uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico europeo.