Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Juve, assalto a Bakola: il piano di Carnevali

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il centrocampista francese di proprietà del Sassuolo è sicuramente una delle più grandi rivelazioni di questo campionato. 

Juventus fortissima su Darryl Bakola. Il centrocampista francese classe 2007 è reduce da una prima parte di stagione davvero importante al Sassuolo e, non a caso, è finito nel mirino di alcune big di Serie A e non solo.

Juventus, il Barcellona su Ait-Nouri
Giovanni Carnevali, Ceo della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

L’amministratore delegato Carnevali avrebbe già in mente il piano per bruciare la concorrenza a gennaio. L’idea è quella di inserire un giovane della Next Gen nella trattativa e di lasciare eventualmente Bakola in Emilia fino al termine della stagione, per poi portarlo alla Juventus solo a campionato concluso. Una mossa decisiva che potrebbe permettere ai bianconeri di assicurarsi le prestazioni di uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico europeo.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 1198 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
8159

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

2 / 7

Quale club ha piazzato più acquisti nella top 20 dei più costosi della Serie A nell'estate 2026?

3 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

4 / 7

Da quale club arrivò Zlatan Ibrahimović alla Juventus nel 2004?

5 / 7

Da quale club la Juventus acquistò Zinedine Zidane nel 1996?

6 / 7

Quale club italiano ha realizzato il Triplete nel 2010?

7 / 7

Rafael Leão ha lasciato il Milan nell'estate 2026. In quale squadra è andato?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie