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Juve, tripla cessione in arrivo: tesoretto da 50 milioni di euro

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Aggiornamenti importantissimi im casa bianconera in vista del nuovo anno, ecco le ultime di calciomercato.

La Juventus sta pensando seriamente di intervenire sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti, ma prima deve vendere vista la limitata disponibilità economica.

Juventus, Gatti nel mirino del Napoli
Federico Gatti (Ansa) – Calciomercato.it

Sul piede di partenza ci sarebbero tre elementi della rosa che fin qui hanno deluso: Federico Gatti, Andrea Cambiaso ed Edon Zhegrova .

Il primo sta giocando di più nell’ultimo periodo, piace in Premier League ed ha una valutazione di 15-20 milioni di euro. Il laterale della Nazionale viene dall’infortunio alla caviglia e il suo rendimento è crollato nell’ultimo anno, per cui potrebbe partire in cambio di 20 milioni.

Stesso discorso per l’esterno kosovaro che vanta tantissimi estimatori in Europa e non solo e che ha una valutazione di 10-15 milioni. Tre cessioni importanti che potrebbero garantire alla Juventus almeno 50 milioni di euro da reinvestire in entrata.

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