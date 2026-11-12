Juve, tripla cessione in arrivo: tesoretto da 50 milioni di euro

Aggiornamenti importantissimi im casa bianconera in vista del nuovo anno, ecco le ultime di calciomercato.

La Juventus sta pensando seriamente di intervenire sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti, ma prima deve vendere vista la limitata disponibilità economica.

Sul piede di partenza ci sarebbero tre elementi della rosa che fin qui hanno deluso: Federico Gatti, Andrea Cambiaso ed Edon Zhegrova .

Il primo sta giocando di più nell’ultimo periodo, piace in Premier League ed ha una valutazione di 15-20 milioni di euro. Il laterale della Nazionale viene dall’infortunio alla caviglia e il suo rendimento è crollato nell’ultimo anno, per cui potrebbe partire in cambio di 20 milioni.

Stesso discorso per l’esterno kosovaro che vanta tantissimi estimatori in Europa e non solo e che ha una valutazione di 10-15 milioni. Tre cessioni importanti che potrebbero garantire alla Juventus almeno 50 milioni di euro da reinvestire in entrata.