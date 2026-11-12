Milan, 3 nomi per rinforzare la mediana: di chi si tratta

La società rossonera è al lavoro per regalare un nuovo centrocampista al tecnico Amorim, ecco cosa sta succedendo.

Il Milan è alla ricerca di un nuovo rinforzo in mezzo al campo e continua a lavorare per regalare ad Amorim un profilo capace di organizzare la manovra di gioco rossonera, soprattutto in virtù dei 41 anni di Modric.

Sono diversi i profili monitorati dagli emissari rossoneri, ma attenzione soprattutto a tre nomi. Il primo è quello di Alex Scott, classe 2003 che si sta mettendo in mostra con la maglia del Bournemouth e che piace anche ad Arsenal e Chelsea. Il secondo nome è quello di Yasin Ayari, 2003 svedese del Brighton che ha un contratto in scadenza a giugno 2027. Infine, c’è Adem Zorgane, classe 2000 dell’Union Saint-Gilloise e della nazionale algerina. Chi la spunterà alla fine?