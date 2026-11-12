Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Italia-Francia, 6 esclusioni per Mancini: out anche Cisse

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Gli Azzurri affrontano al ‘Meazza’ la selezione di Zidane per la supersfida di Nations League: la lista dei convocati del Ct Mancini

Mancano poche ore al big match di Nations League tra Italia e Francia, in programma questa sera al ‘Meazza’ di Milano.

Italia-Francia, i convocati di Mancini
Roberto Mancini, Ct dell’Italia (Ansa) – Calciomercato.it

Gli Azzurri puntano a staccare il pass per la fase a eliminazione diretta e si giocheranno la qualificazione tra la sfida contro i francesi e l’impegno di domenica in Belgio. Il Ct Roberto Mancini ha comunicato la lista dei 23 convocati per l’incrocio al cospetto dei ‘Galletti’ di Zidane e ci sono delle esclusioni importanti, tra cui spicca il baby Cisse.

Italia, i convocati di Mancini contro la Francia

Oltre al talentuoso attaccante del Milan andranno in tribuna a San Siro anche Gatti, Palma, Ahanor, Pisilli e Liberali.

Le pagelle di Turchia-Italia
I convocati dell’Italia (Ansa) – Calciomercato.it

L’elenco completo dei convocati di Mancini: Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario; Difensori: Kayode, Scalvini, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Palestra, Ghilardi; Centrocampisti: Ricci, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Romano, Barella; Attaccanti: S.Esposito, P. Esposito, Scamacca, Vergara, Cambiaghi, Koleosho.

Nations League, le probabili formazioni di Italia-Francia

Dopo le defezioni di Kalulu, Tchuameni e Marcus Thuram, Zidane in casa Francia dovrà rinunciare anche alla stella Mbappe. Il fuoriclasse del Real Madrid è arrivato regolarmente con la squadra a Milano, ma per un acciacco muscolare non sarà della partita come annunciato dal Ct francese.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. CT: Mancini

Francia (4-3-3): Maignan; Malo Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Barcola, Olise, Doue. CT: Zidane

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 1196 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
8154

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Nel 1990 il passaggio di quale campione dalla Fiorentina alla Juventus scatenò le proteste dei tifosi viola?

2 / 7

Da quale club arrivò Kaká al Milan nel 2003?

3 / 7

Da quale club arrivò Zlatan Ibrahimović alla Juventus nel 2004?

4 / 7

A quale club la Juventus cedette Paul Pogba nel 2016 per 105 milioni?

5 / 7

Nell'estate 2000 la Lazio stabilì il record mondiale dei trasferimenti acquistando dal Parma:

6 / 7

Il Milan ha speso 50 milioni per Diego Moreira. Da quale club è arrivato?

7 / 7

Nel 2001 la Juventus incassò dal Real Madrid la cifra record mondiale di 77,5 milioni. Per quale giocatore?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie