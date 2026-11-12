Italia-Francia, 6 esclusioni per Mancini: out anche Cisse

Gli Azzurri affrontano al ‘Meazza’ la selezione di Zidane per la supersfida di Nations League: la lista dei convocati del Ct Mancini

Mancano poche ore al big match di Nations League tra Italia e Francia, in programma questa sera al ‘Meazza’ di Milano.

Gli Azzurri puntano a staccare il pass per la fase a eliminazione diretta e si giocheranno la qualificazione tra la sfida contro i francesi e l’impegno di domenica in Belgio. Il Ct Roberto Mancini ha comunicato la lista dei 23 convocati per l’incrocio al cospetto dei ‘Galletti’ di Zidane e ci sono delle esclusioni importanti, tra cui spicca il baby Cisse.

Italia, i convocati di Mancini contro la Francia

Oltre al talentuoso attaccante del Milan andranno in tribuna a San Siro anche Gatti, Palma, Ahanor, Pisilli e Liberali.

L’elenco completo dei convocati di Mancini: Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario; Difensori: Kayode, Scalvini, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Palestra, Ghilardi; Centrocampisti: Ricci, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Romano, Barella; Attaccanti: S.Esposito, P. Esposito, Scamacca, Vergara, Cambiaghi, Koleosho.

Nations League, le probabili formazioni di Italia-Francia

Dopo le defezioni di Kalulu, Tchuameni e Marcus Thuram, Zidane in casa Francia dovrà rinunciare anche alla stella Mbappe. Il fuoriclasse del Real Madrid è arrivato regolarmente con la squadra a Milano, ma per un acciacco muscolare non sarà della partita come annunciato dal Ct francese.

🇮🇹 L’arrivo dell’Italia alla stazione di Rho-Fiera, in vista del match di domani al ‘Meazza’ contro la Francia 📸 Tra i più ricercati dai tifosi per selfie e autografi gli interisti Dimarco ed Esposito e gli ex milanisti Donnarumma e Tonali 📲 @calciomercatoit #ItaliaFrancia https://t.co/1bLzoy3roN — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 11, 2026

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. CT: Mancini

Francia (4-3-3): Maignan; Malo Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Barcola, Olise, Doue. CT: Zidane