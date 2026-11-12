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Colpo Lang in Serie A, si avvicina l’addio definitivo al Napoli

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L’esterno d’attacco della Nazionale olandese si appresta a salutare il club partenopeo, ecco dove potrebbe trasferirsi.

Momento delicatissimo per il Napoli e per Noa Lang. La squadra allenata da Max Allegri viene dal pareggio interno nel match contro la Lazio, nel corso del quale l’esterno della Nazionale olandese è stato a lungo fischiato dal pubblico di casa.

Noa Lang
Noa Lang (ANSA) Calciomercato.it

L’esperienza di Lang a Napoli sembra essere giunta ormai al capolinea e – secondo quanto evidenziato da “La Gazzetta dello Sport” – l’addio potrebbe concretizzarsi già durante la sessione invernale di calciomercato, in programma a gennaio.

Attenzione soprattutto al Genoa, con De Rossi che stravede per l’ex PSV e che farebbe carte false pur di allenarlo in rossoblu. Sarà davvero il Genoa la prossima squadra di Lang? Lo scopriremo molto presto…

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