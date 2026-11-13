Italia-Francia, Cambiaghi esulta: “Notte da ricordare, che intesa con Esposito” | VIDEO CM

Il giocatore del Bologna è stato uno dei grandi protagonisti del successo degli Azzurri contro la Francia di Zidane: le sue dichiarazioni in zona mista

Italia da urlo, schiantata per 3-1 la Francia nel big match di Nations League. Tra i protagonisti della sfida di San Siro c’è sicuramente Nicolò Cambiaghi, spina nel fianco per la difesa transalpina.

Il tornante del Bologna ha servito l’assist per Pio Esposito e si è procurato il primo rigore per gli Azzurri: “Una delle notti più belle, sicuramente da ricordare. Una serata così non si scorda“, la gioia di Cambiaghi in zona mista come ripreso dall’inviato di Calciomercato.it.

La gioia di Cambiaghi dopo Italia-Francia: “È lo spirito giusto”

Cambiaghi e Pio Esposito hanno messo in difficoltà la retroguardia della Francia: “Sono contento che sia riuscito a trovare il gol. C’è un’intesa vincente“.

🗣️ Nicoló #Cambiaghi in zona mista dopo la super prestazione di San Siro: “Una delle notti più belle, una serata così non si scorda. Intesa vincente con Pio Esposito” #ItaliaFrancia 🎥 @GiokerMusso https://t.co/tGHTTghOVS — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 12, 2026

Il giocatore del Bologna ha analizzato così la partita: “Siamo stati bravissimi a recuperare il risultato, non era facile contro una squadra come la Francia. Questo è lo spirito giusto”, ha concluso.