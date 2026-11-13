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Rabiot deluso dopo Italia-Francia: ma c’è la firma col Milan

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Futuro a tinte rossonere per il centrocampista francese, ieri ko nel match del ‘Meazza’ contro l’Italia

Serata da dimenticare per la Francia e Adrien Rabiot. Notte amara nella ‘sua’ San Siro per il milanista, che in assenza di Mbappe indossava anche la fascia da capitano al braccio.

Milan, le ultime su Rabiot
Adrien Rabiot in zona mista – Foto Calciomercato.it

‘Galletti’ travolti nella ripresa, con Rabiot che ha analizzato il ko contro l’Italia: “Nel primo tempo ho visto un’ottima Francia, abbiamo creato tanto e potevamo chiuderla. L’Italia invece ha segnato al primo tiro in porta. Li conosco bene: se gli lasci anche le briciole, ne approfittano subito. Nella ripresa siamo stati un po’ leziosi e ci hanno punito. Dovevamo essere più furbi”, le parole dell’ex Juventus.

Calciomercato Milan, le ultime sul rinnovo di Rabiot

Rabiot e la Francia scenderanno di nuovo in campo domenica contro la Turchia, dove la squadra di Zidane si giocherà la qualificazione alla prossima fase di Nations League.

Adrien Rabiot
Rinnovo di Rabiot col Milan (Ansa) – Calciomercato.it

Il nazionale francese intanto tratta il rinnovo di contratto con il Milan e si sta confermando ad alti livelli anche con Amorim in panchina. Il ‘Diavolo’ non vuole perdere il suo alfiere di centrocampo e ha offerto a Rabiot un prolungamento fino al 2030. Il giocatore al momento è legato ai rossoneri fino al 2028 e percepisce un ingaggio da 3,5 milioni netti (più bonus) a stagione.

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