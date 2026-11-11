Strada in salita per la Juventus: irrompe il Barcellona

Il club blaugrana mette nel mirino l’obiettivo di mercato della ‘Vecchia Signora’: gli ultimi aggiornamenti dalla Spagna

La Juventus è attenta alle opportunità per la fascia sinistra per il mercato di gennaio, specialmente se Cambiaso dovesse lasciare la Continassa.

La ‘Vecchia Signora’ prenderà in considerazione eventuali offerte da 25-30 milioni di euro per l’ex Genoa e intanto vaglia le soluzioni alternative per accontentare Spalletti in vista della finestra invernale. Nei radar bianconeri figura Ryan Ait-Nouri, in uscita dal Manchester City di Enzo Maresca.

Il nazionale algerino è fuori dal progetto del tecnico italiano e sta trovando pochissimo spazio nella stagione in corso.

Calciomercato Juve, pericolo Barça per Ait-Nouri

Il suo entourage sta cercando un’opzione anche fuori dall’Inghilterra in vista di gennaio e tra le possibili squadre accreditate c’è anche il Barcellona come scrive il quotidiano ‘Sport’.

I campioni di Spagna stanno cercando un’alternativa a Balde e Ait-Nouri sarebbe uno dei profili più caldi e che farebbero al caso del tecnico Flick per le sue caratteristiche. Il Manchester City è pronto a cedere il giocatore in prestito, ma punta a inserire un obbligo di riscatto in estate. Soluzione invece che il Barça vuole scartare per scegliere liberamente in estate se confermare o meno il 25enne terzino sinistro.

Su Ait-Nouri c’è l’interesse inoltre del Manchester United e per la Juve non sarà quindi facile un possibile assalto per portare l’algerino alla corte di Spalletti.