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Inter, c’è distanza con Carlos Augusto per il rinnovo: la situazione

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Il laterale brasiliano viene da una prima parte di stagione davvero importante in nerazzurro. 

Si chiama Carlos Augusto la più grande rivelazione di questo inizio di stagione dell’Inter. Il laterale brasiliano si sta disimpegnando nel migliore dei modi sia nel ruolo di braccetto difensivo sia come esterno di centrocampo e adesso la società nerazzurra è al lavoro per blindarlo.

Carlos Augusto intervistato dopo Inter-Cagliari
Carlos Augusto (Screen Sportmediaset) – Calciomercato.it

Le trattative per il rinnovo, però, procedono a rilento visto che – stando a quanto evidenziato dal quotidiano “Tuttosport” – ci sarebbe ancora distanza tra le parti soprattutto dal punto di vista economico. L’Inter mette sul piatto un rinnovo fino al 30 giugno 2031 con ingaggio da 3,3 milioni di euro a stagione più premi mentre l’entourage dell’ex Monza chiederebbe circa 5 milioni di euro all’anno. Come si concluderà alla fine questa vicenda?

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