Italia-Francia, anche Mbappé a rischio: le ultimissime

Ecco cosa sta succedendo a poche ore dal fischio d’inizio della super sfida di Nations League.

Cresce l’attesa in vista della super sfida tra Italia e Francia, in programma giovedì sera a San Siro e valevole per la Nations League. Gli azzurri vogliono sfruttare il fattore campo per raggiungere proprio la Nazionale transalpina in testa alla classifica del Gruppo A, ma servirà un grandissima prestazione per riuscirci.

Intanto, però, arrivano aggiornamenti importanti a poche ore dal fischio d’inizio. Secondo quanto riferito dai media transalpini, Kylian Mbappé si sarebbe fermato nel corso dell’ultimo allenamento e sarebbe in forse per la sfida contro la Nazionale di Roberto Mancini. Una pessima notizia per il commissario tecnico Zidane, che si vedrà costretto già a rinunciare a diversi big come Kalulu, Tchaoumeni e Marcus Thuram.