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Zhegrova porta il centravanti: la Juventus fa il prezzo | CM

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La ‘Vecchia Signora’ si muove in vista del mercato di gennaio: il fantasista kosovaro resta in bilico, le ultime sul futuro

La Juve è a caccia di un centravanti di peso per il mercato di gennaio, con caratteristiche diverse rispetto a Kolo Muani e Woltemade.

Juventus, le ultime sul futuro di Zhegrova
Le ultime sul futuro di Zhegrova (Ansa) – Calciomercato.it

Il club bianconero farà delle valutazioni su Ekhator, che potrebbe essere ceduto in prestito per giocare con maggiore continuità. Carnevali e Massara programmano comunque altre cessioni per trovare liquidità e uno dei giocatori in bilico rimane Edon Zhegrova.

Il feeling con Spalletti finora non è scattato e il kosovaro è rimasto fuori anche dalla lista per l’Europa League.

Calciomercato Juve, le ultime sul futuro di Zhegrova

L’ex Lille si è ritagliato solo degli spezzoni a gara in corso e non mai partito titolare in questa stagione (dove ha messo a referto 2 gol e altrettanti assist vincenti in campionato).

Zhegrova
Edon Zhegrova, fantasista della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Se la situazione non dovesse cambiare da qui a gennaio – come appreso da Calciomercato.it le parti potrebbero decidere di separarsi e la Juventus cercare di monetizzare dalla cessione di Zhegrova. Il fantasista mancino piace in Turchia, Arabia Saudita e Francia, mentre in Serie A osservano la situazione Lazio e Bologna.

La Juve valuta il cartellino del giocatore 13-14 milioni di euro. Zhegrova è sotto contratto fino al 2030 e già in estate figurava nella lista dei partenti della dirigenza bianconera.

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