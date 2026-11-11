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Varela, annuncio ufficiale poco fa: Juventus e Napoli avvisate

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Aggiornamenti importanti sul futuro dell’attaccante del Monza e della nazionale Under-21 portoghese.

Comanda attualmente la classifica marcatori di Serie A con 9 reti e, non a caso, il nome di Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela è finito sul taccuino di diverse big tra cui Juventus e Napoli. A fare chiarezza sul futuro del calciatore è ora Mauro Baldissoni nel corso di un’intervista rilasciata a “Sky Sport”.

Juventus, riscatto David
Carnevali, Ceo della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Ecco quanto dichiarato dall’amministratore delegato del Monza: “Varela è tranquillo e sereno e ha tutte le carte in regola per fare una grande carriera. L’obiettivo è averlo con noi fino a fine stagione. Sappiamo che è seguito da club con grandi ambizioni, ma vogliamo tenerlo il più a lungo possibile“. Riuscirà il Monza a trattenere il portoghese fino alla prossima estate oppure cederà di fronte a un’offerta irrinunciabile? Lo scopriremo molto presto… 

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