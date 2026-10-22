Juventus-Raimondo, la strategia bianconera e il prezzo del bomber

La Juventus ha messo nel mirino Antonio Raimondo, capocannoniere della Serie A con il Frosinone ma di proprietà del Bologna.
L’idea dei bianconeri è quella di acquistare il cartellino del centravanti della Nazionale Under 21 già durante il mercato di gennaio, trovando un accordo con il Bologna e portando poi il calciatore a Torino alla fine della stagione in corso.
Il contratto in scadenza con il Bologna nel giugno del 2028 aiuta la Juventus nella trattativa per la punta italiana. Il Bologna infatti, se non dovesse rinnovare il contratto del calciatore durante la sessione di gennaio o al più tardi durante la prossima estate, dovrà cedere il calciatore per non rischiare di perderlo a zero in vista del 2028.
La valutazione del cartellino del giocatore può aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro, con il Bologna che potrebbe fare cassa con un calciatore che attualmente non fa parte della rosa a disposizione di Raffaele Palladino.
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