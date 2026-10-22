Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Juventus-Raimondo, la strategia bianconera e il prezzo del bomber

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

La Juventus ha messo nel mirino Antonio Raimondo, capocannoniere della Serie A con il Frosinone ma di proprietà del Bologna.

Antonio Raimondo
Antonio Raimondo (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’idea dei bianconeri è quella di acquistare il cartellino del centravanti della Nazionale Under 21 già durante il mercato di gennaio, trovando un accordo con il Bologna e portando poi il calciatore a Torino alla fine della stagione in corso.

Il contratto in scadenza con il Bologna nel giugno del 2028 aiuta la Juventus nella trattativa per la punta italiana. Il Bologna infatti, se non dovesse rinnovare il contratto del calciatore durante la sessione di gennaio o al più tardi durante la prossima estate, dovrà cedere il calciatore per non rischiare di perderlo a zero in vista del 2028.

La valutazione del cartellino del giocatore può aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro, con il Bologna che potrebbe fare cassa con un calciatore che attualmente non fa parte della rosa a disposizione di Raffaele Palladino.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 913 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
6640

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra ha acquistato sia Djed Spence dal Tottenham sia Curtis Jones dal Liverpool?

2 / 7

Quale di queste grandi bandiere ha giocato anche con un'altra squadra?

3 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

4 / 7

Chi è il calciatore con più presenze nella storia del Milan?

5 / 7

Quale squadra ha acquistato Randal Kolo Muani dal PSG per 41,2 milioni nell'estate 2026?

6 / 7

Da quale club arrivò Kaká al Milan nel 2003?

7 / 7

Qual è la cessione più ricca nella storia della Serie A?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie