Carlos Augusto: “Grazie Mkhitaryan, vittoria per Bastoni”. La risposta sul rinnovo | VIDEO CM

Il difensore brasiliano ancora in gol e decisivo per l’Inter: le dichiarazioni dopo il successo in Champions contro lo Shakhtar

Momento d’oro per Carlos Augusto. Il gol decisivo contro lo Shakhtar Donetsk certifica lo stato di grazia del difensore brasiliano, che con la sua prodezza ha consegnato tre punti pesanti all’Inter per il cammino in Champions League.

“Abbiamo dimostrato cuore e che sappiamo soffrire. È una grande vittoria – esordisce Carlos Augusto nella zona mista del ‘Meazza’ – Sono felice per il gol, ma soprattutto perché ha portato la squadra al successo. Siamo abituati alla pressione: in Champions non esistono partite facili, è stata una vittoria importante”.

Inter, Carlos Augusto sul futuro: “Stiamo parlando per il rinnovo”

Carlos Augusto applaude Mkhitaryan, autore dello splendido assist per l’ex Monza: “Ho fatto la corsa della vita… Però devo ringraziare ‘Miki’ che ha messo una gran palla: metà del gol è suo”.

🗣️ #InterShakhtar – Il match-winner #CarlosAugusto in zona mista: “Ho fatto la corsa della vita… Devo ringraziare Mkhitaryan che ha messo una gran palla: metà del gol è suo” “Abbiamo dimostrato cuore e che sappiamo soffrire. È una grande vittoria. Non ho parlato con Bastoni: questa vittoria è anche per lui” “Il rinnovo? Stiamo parlando, state tranquilli (ride, ndr)” 🎥 @GiokerMusso — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 21, 2026

Sul rosso di Bastoni: “Non ho parlato con lui e non ho visto l’episodio perché ero di spalle. Questa vittoria è anche per lui”.

Inizio di stagione super per il brasiliano, autore del 4° gol tra campionato e coppa: “È un periodo bello, forse il migliore dal punto di vista dei numeri. Ma la cosa più importante è vincere”.

🎥 Clima disteso in casa #Inter dopo lo scampato pericolo e il ritorno al successo in #ChampionsLeague contro lo #Shakhtar 😅 #Mkhitaryan scherza e ‘contraddice’ #CarlosAugusto uscendo da San Siro: “Il gol è anche mio? No è suo, non è mio” 📲 @calciomercatoit https://t.co/BkF0qbpLry — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 21, 2026

Infine, Carlos Augusto avvicina il rinnovo con l’Inter: “Stiamo parlando, state tranquilli”, conclude sorridendo il difensore nerazzurro.