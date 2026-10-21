Como-Manchester United, le ultimissime: grande novità in attacco

La sfida tra l’undici di Fabregas e quello allenato da Carrick avrà inizio alle ore 18,45: ecco le ultime.
Dopo la sconfitta contro il Feyenoord (3-2), il Como vuole tornare alla vittoria in Champions League nel delicatissimo match interno contro il Manchester United. Nico Paz e compagni vengono dal successo in campionato sul campo della Fiorentina, mentre i Red Devils attraversano un pessimo momento di forma.
Fabregas conferma l’ormai collaudato 4-2-3-1 ma propone una clamorosa novità in attacco: Liberali parte titolare e affianca Nico Paz e Baturina alle spalle dell’unica punta Douvikas. Ecco le probabili formazioni:
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Liberali, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Mazraoui, Maguire, Amass; Tielemans, Andrey Santos; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo. All. Carrick
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