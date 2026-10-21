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Como-Manchester United, le ultimissime: grande novità in attacco

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La sfida tra l’undici di Fabregas e quello allenato da Carrick avrà inizio alle ore 18,45: ecco le ultime. 

Dopo la sconfitta contro il Feyenoord (3-2), il Como vuole tornare alla vittoria in Champions League nel delicatissimo match interno contro il Manchester United. Nico Paz e compagni vengono dal successo in campionato sul campo della Fiorentina, mentre i Red Devils attraversano un pessimo momento di forma.

Como, Nico Paz erede di Messi
Nico Paz (Ansa) – Calciomercato.it

Fabregas conferma l’ormai collaudato 4-2-3-1 ma propone una clamorosa novità in attacco: Liberali parte titolare e affianca Nico Paz e Baturina alle spalle dell’unica punta Douvikas. Ecco le probabili formazioni:

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Liberali, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Mazraoui, Maguire, Amass; Tielemans, Andrey Santos; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo. All. Carrick

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