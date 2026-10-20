La Juve sogna il colpaccio dal Barcellona: è il nuovo gioiello della Masia

Sempre molto attento sul mercato dei giovani, il club bianconero è stato accostato ad un gioiellino della Masia

Dopo una prestazione a dir poco sconcertante contro la Lazio, la Juventus è scivolata all’ottavo posto in classifica, con ben otto punti di svantaggio sui biancocelesti e sull’Inter, che condividono la vetta della Serie A.

A fine partita, Bremer e Spalletti hanno rilasciato dichiarazioni allarmanti sulla caratura emozionale dello spogliatoio, dipingendo uno scenario allarmante anche in vista dell’ormai imminente mercato invernale.

A tal proposito, dall’Inghilterra arriva una notizia molto intrigante che, tuttavia, parla di una pista molto difficilmente realizzabile. Secondo caughtoffside.com, infatti, anche il club bianconero avrebbe inviato i propri scout ad osservare da vicino Xavi Espart.

Ennesimo gioiellino della Masia, l’esterno 19enne ha già conquistato il Camp Nou, trovando anche il suo primo gol con la maglia del Barcellona contro il Levante. Oltre alla Vecchia Signora, anche Aston Villa, Arsenal, Borussia Dortmund e Tottenham stanno monitorando il ragazzo che, tuttavia, il club catalano non ha alcuna intenzione di vendere, a men che non giungano offerte dagli 80 milioni in su.