David, bomba da Madrid: è un duro colpo per la Juventus

Aggiornamenti importanti sul futuro dell’attaccante canadese che sta facendo benissimo in Spagna.

Lo scorso 1 settembre si è trasferito all’Atletico Madrid con la formula del prestito con opzione di riscatto e da quel momento Jonathan David è tornato ad essere lo splendido calciatore che tutti avevano ammirato ai tempi del Lille. Adesso, però, sono in molti a interrogarsi sul futuro del canadese e su quella che sarà la sua squadra al termine della stagione in corso.

Secondo quanto evidenziato oggi da ‘Tuttosport’, l’Atletico Madrid infatti potrebbe non riscattare David alla cifra pattuita (25 milioni di euro) e chiedere uno sconto come accaduto con Nico Gonzalez: la Juve, a quel punto, potrebbe decidere di non assecondare le richieste dei Colchoneros e di trattenere l’attaccante originario di New York.