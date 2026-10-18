Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

David, bomba da Madrid: è un duro colpo per la Juventus

Foto dell'autore

Aggiornamenti importanti sul futuro dell’attaccante canadese che sta facendo benissimo in Spagna. 

Lo scorso 1 settembre si è trasferito all’Atletico Madrid con la formula del prestito con opzione di riscatto e da quel momento Jonathan David è tornato ad essere lo splendido calciatore che tutti avevano ammirato ai tempi del Lille. Adesso, però, sono in molti a interrogarsi sul futuro del canadese e su quella che sarà la sua squadra al termine della stagione in corso.

David via dalla Juve: scambio con Mateta
Jonathan David (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto evidenziato oggi da ‘Tuttosport’, l’Atletico Madrid infatti potrebbe non riscattare David alla cifra pattuita (25 milioni di euro) e chiedere uno sconto come accaduto con Nico Gonzalez: la Juve, a quel punto, potrebbe decidere di non assecondare le richieste dei Colchoneros e di trattenere l’attaccante originario di New York.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 847 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
6504

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è l'acquisto più costoso nella storia della Serie A?

2 / 7

Rafael Leão ha lasciato il Milan nell'estate 2026. In quale squadra è andato?

3 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Nazionale italiana?

4 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

5 / 7

Da quale club arrivò Pavel Nedvěd alla Lazio nel 1996?

6 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

7 / 7

Quale squadra ha acquistato sia Djed Spence dal Tottenham sia Curtis Jones dal Liverpool?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie