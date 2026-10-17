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Venezia-Napoli, turnover massiccio per Allegri: quante novità

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Tutto pronto per l’atteso match in programma sabato pomeriggio alle ore 15:00, ecco le ultime di formazione. 

Dopo il pesantissimo ko in Champions League contro il Villarreal, il Napoli fa visita al Venezia in una delle sfide più attese della settima giornata di Serie A. Gli azzurri devono assolutamente vincere per non perdere ulteriore terreno dall’Inter capolista, ma guai a sottovalutare i lagunari che puntano a sfruttare il fattore campo.

Lucca, in Serie A c'è la Roma
Lorenzo Lucca (Ansa) – Calciomercato.it

Turnover massiccio per Massimiliano Allegri che rilancia Beukema in difesa, Lobotka accanto a Gilmour in mezzo al campo e Lucca al posto di Hojlund in attacco. Ecco le probabili formazioni:

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Haps; Adams, Yeboah

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, Gilmour, Spinazzola; Giovane, McTominay; Lucca

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