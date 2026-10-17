L’Inter boccia Martinez: nuovo portiere dalla Serie A

L’estremo difensore spagnolo fa discutere dopo le ultime prestazioni: il club campione d’Italia potrebbe tornare sul mercato tra i pali
L’Inter si interroga sul ‘Pepo’ Martinez dopo gli errori del portiere spagnolo in questa prima parte di stagione, ultima la ‘frittata’ di martedì sera in Champions League contro il Brugge.
L’ex Genoa potrebbe perdere il posto in favore dell’attuale vice Provedel, che finora non è mai sceso in campo dopo l’arrivo in estate dalla Lazio. Chivu ha confermato la fiducia a Martinez, ma le prossime gare possono cambiare le gerarchie tra i pali della squadra campione d’Italia.
Calciomercato Inter, spunta Okoye tra i pali
Per lo spagnolo ci sono anche delle ombre sul futuro, con l’Inter che potrebbe ‘tagliarlo’ nel prossimo mercato estivo.
In caso di cessione, uno dei nomi seguiti dalla dirigenza nerazzurra è Maduka Okoye come riporta il ‘Messaggero Veneto’. Il portiere in forza all’Udinese è infatti nel lotto dei portieri monitorati dall’Inter in caso di ribaltone tra i pali. Al momento comunque non ci sono stati contatti ufficiali, ma soltanto un semplice gradimento per il giocatore.
Okoye viene valutato circa 20 milioni di euro dall’Udinese, con cui è sotto contratto fino al giugno 2028.
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