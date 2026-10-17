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Quattro novità in vista di novembre: Mancini è pronto a convocarli per la Nations League

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Si avvicina la sosta per le partite della Nazionale che sarà impegnata in Nations League con Francia e Belgio.

Roberto Mancini
Roberto Mancini (Ansa Foto) – calciomercato.it

A novembre Roberto Mancini diramerà la nuova lista dei convocati per la Nazionale azzurra che si giocherà la qualificazione ai quarti di finale della competizione per Nazionali.

Sono quattro i nomi nuovi che potremmo vedere nella lista dei convocati di Roberto Mancini. Cisse del Milan sta facendo molto bene con la squadra rossonera e potrebbe essere promosso dalla Nazionale Under 21 per esordire con la maggiore.

In porta il ruolo di quarto estremo difensore degli azzurri potrebbe essere ricoperto da Lorenzo Palmisani, con Massimo Pessina che potrebbe uscire dalla lista dei convocati.

Per quello che riguarda il centrocampo è in previsione il ritorno nella Nazionale maggiore di Pisilli della Roma, diventato sempre più importante nella formazione di Gasperini e pronto a dare una mano agli uomini di Roberto Mancini. Un altro calciatore del Milan potrebbe essere convocato per le partite contro Francia e Belgio è Davide Bartesaghi che sta facendo bene in rossonero e potrebbe essere promosso dalla Nazionale Under 21 di Silvio Baldini.

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