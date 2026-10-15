Che guaio per l’Inter e Chivu: lungo stop per Lautaro e niente derby | CM

La squadra campione d’Italia perde per almeno un mese il capitano e attaccante argentino: le sue condizioni e i tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa Inter dopo il tonfo in Champions League contro il Brugge, che complica il cammino in Europa della squadra di Chivu.

Il tecnico nerazzurro perderà infatti per oltre un mese Lautaro Martinez, che ha rimediato un infortunio muscolare nella sfida di martedì sera a San Siro dove aveva realizzato una doppietta. L’attaccante argentino è stato sottoposto stamane agli esami strumentali, che hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia sinistra.

Inter, infortunio Lautaro Martinez: i tempi di recupero e quante partite salta

Tegola pesantissima per l’Inter e Chivu, che dovranno rinunciare al proprio alfiere e capitano per diverse settimane.

Lautaro infatti – come raccolto da Calciomercato.it – non tornerà disponibile prima della fine della prossima sosta delle nazionali di novembre. Il ‘Toro’ argentino salterà ben 7 partite tra campionato e Champions League, compreso il derby contro il Milan del prossimo 31 ottobre.

🚑 #Inter – Tegola per Chivu, va KO #LautaroMartinez: risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra e circa un mese di stop. Il capitano nerazzurro rientrerà dopo la sosta di novembre e salterà anche il derby col Milan 📲 @calciomercatoit https://t.co/B6srYsyuBz — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 15, 2026

Assenza che non ci voleva per Chivu nel primo tour de force della stagione, con l’allenatore interista che si affiderà adesso al tandem Thuram-Esposito in attacco e con Bonny primo ricambio.