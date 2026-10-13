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PAGELLE e TABELLINO Inter-Brugge 3-4: Tresoldi fa piangere San Siro, Lautaro non basta

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Voti, top e flop del match di San Siro, valido per la prima fase di Champions League. Tonfo Chivu: il centravanti italo-tedesco abbatte i nerazzurri con una tripletta

Nicolò Tresoldi abbatte l’Inter, con il Brugge che a sorpresa espugna con un pirotecnico 4-3 il ‘Meazza’ grazie alla tripletta del centravanti italo-tedesco.

Inter-Brugge, Tresoldi super protagonista
Inter-Brugge: Nicolò Tresoldi super protagonista (Ansa) – Calciomercato.it

Tresoldi si prende la scena e regala un successo meritato ai belgi, con i nerazzurri di Chivu ancora sconfitti in Champions dopo l’amaro esordio nella tana del Real Madrid. La doppietta del solito Lautaro Martinez non basta all’Inter per evitare un tonfo inatteso e che mette in salita il cammino in Europa dei campioni d’Italia.

Difesa in grossa difficoltà, con Martinez tra i pali che ne combina un’altra delle sue dopo la topica di del ‘Bernabeu’. Oltre a capitan Lautaro si salvano Diouf e Bonny, quest’ultimo autore della rete del 3-4 nel recupero.

Voti, Top e Flop di Inter-Brugge: Martinez ancora colpevole, Diouf e Bonny si salvano

INTER

TOP: Lautaro Martinez 7,5 – Con Thuram non sempre lucidissimo, l’Inter si aggrappa al suo leader per rimettersi in carreggiata. Sfiora il bersaglio grosso a più riprese e sulla punizione di Calhanoglu è la bandierina del guardalinee a negargli il gol. Gioia personale che trova sul finire del primo tempo grazie a un guizzo dei suoi che fa esplodere San Siro. A inizio ripresa l’ex compagno Sommer gli nega la doppietta, che realizza nel finale ridando fiato all’Inter. Gli mancava la rete in Champions, da ben 11 mesi: cuor di capitano, ma stasera a Chivu non basta.

FLOP: Martinez 4 – Su 3 dei 4 gol del Brugge può fare poco, ma il raddoppio di Tresoldi ce l’ha tutto sulla coscienza. Non si intende con Akanji e combina la frittata che regala il 2-1 al Brugge. Dopo il Real e il ‘Bernabeu’, un’altra dormita imperdonabile che costa ancora carissima all’Inter

  • Martinez 4
  • Bisseck 5
  • Akanji 4,5
  • Bastoni 5
  • Diouf 7
  • Barella 4,5 (78′ Bonny 7)
  • Calhanoglu 5 (67′ Sucic 6)
  • Zielinski 5 (89′ Stankovic SV)
  • Dimarco 5 (78′ Spence 5,5)
  • Lautaro Martinez 7,5
  • Thuram 5,5 (67′ Esposito 5,5)
  • All. Chivu 4

BRUGGE

TOP: Tresoldi 8,5 – Tripletta da urlo! Spauracchio e pericolo numero uno per la difesa nerazzurra. Abilissimo a girare in porta un destro potentissimo, che per sua sfortuna centra la traversa. Dal dischetto è freddissimo nello spiazzare Martinez e regalare il momentaneo vantaggio al Brugge. Nel secondo tempo è invece lestissimo ad approfittare prima del regalo di Martinez e poi della disattenzione della difesa interista. C’erano diversi scout dei delle big di Serie A in tribuna, compreso un emissario del Ct Mancini: sarebbe un peccato perderlo in chiave azzurra.

FLOP: Mechele 5 – Abbastanza incerto fin dall’inizio, non riesce a prendere le contromisure a Thuram e soprattutto a capitan Lautaro. Si fa beffare come un pivello sulla rete dell’1-1 del ‘Toro’ argentino poco prima dell’intervallo. Il peggiore dello scacchiere ospite insieme a Seys, messo a ferro e fuoco da Diouf.

  • Sommer 6,5
  • Sabbe 6
  • Spileers 5,5 (61′ Lee 5,5)
  • Mechele 5
  • Seys 5,5
  • Vetlesen 6,5 (63′ Lemarechal 6)
  • Potts 6,5
  • Vanaken 6
  • Forbs 7,5
  • Virgili 7 (83′ Diakhon SV)
  • Tresoldi 8,5 (83′ Vermant 7)
  • All. Leko 8

ARBITRO: Saggi 6

Champions League, il tabellino di Inter-Brugge: tripletta da urlo per Tresoldi, cammino in salita per Chivu

L’Inter ha un’altra faccia in Champions League e cade clamorosamente contro il Brugge nel secondo match della prima fase. Uno scatenato Tresoldi e il sigillo di Vermont fanno saltare la squadra belga, ammutolendo San Siro. Nerazzurri fragili in difesa e brutta copia della squadra ammirata in campionato: adesso si fa dura in Europa per Chivu.

Le pagelle di Inter-Brugge
Le pagelle di Inter-Brugge (Ansa) – Calciomercato.it

INTER-BRUGGE 3-4 
30′ rig., 63′ e 73′ Tresoldi (B); 44′ e 81′ Lautaro Martinez (I); 88′ Vermant (B); 93′ Bonny (I)

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella (78′ Bonny), Calhanoglu (67′ Sucic), Zielinski (89′ Stankovic), Dimarco (78′ Spence); Lautaro Martinez, Thuram (67′ Esposito). A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Pavard, Carlos Augusto, Bovio, Luis Henrique, Mkhitaryan. Allenatore: Chivu

Brugge (4-3-2-1): Sommer; Sabbe, Spileers (61′ Lee), Mechele, Seys; Vetlesen (63′ Lemarechal), Potts, Vanaken; Forbs, Virgili (83′ Diakhon); Tresoldi (83′ Vermant). A disposizione: Jackers, Driessche, Tsawa, Dams, Robberechts, Siquet, Audoor, Vasovic. Allenatore: Leko

Arbitro: Saggi (Norvegia)
VAR: Cerro Grande (Spagna)
Ammoniti: Spileers (B), Calhanoglu (I), Akanji (I), Virgili (B), Lee (B), Leko (B), Lamarechal (B)
Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 7′; presenti 73.859 spettatori (3. 255) per la sfida del ‘Meazza’ di Milano

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